الشارع الدبلوماسي | العربية تحاور الصحة العالمية حول كورونا آخر تحديث: السبت 3 شعبان 1441 هـ - 28 مارس 2020 KSA 03:15 - GMT 00:15 تارخ النشر: السبت 3 شعبان 1441 هـ - 28 مارس 2020 KSA 03:07 - GMT 00:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشارع الدبلوماسي | العربية تحاور الصحة العالمية حول كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | الوضع في اليمن من منظور أممي 19:31 GMT إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | دبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة 20:13 GMT