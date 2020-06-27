الشارع الدبلوماسي | دبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة آخر تحديث: السبت 6 ذو القعدة 1441 هـ - 27 يونيو 2020 KSA 23:13 - GMT 20:13 تارخ النشر: الجمعة 5 ذو القعدة 1441 هـ - 26 يونيو 2020 KSA 21:18 - GMT 18:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشارع الدبلوماسي | دبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة PDF اطبع إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | العربية تحاور الصحة العالمية حول كورونا 00:15 GMT إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | هل أثر فيروس كورونا على مكافحة الإرهاب؟ 20:40 GMT