الشارع الدبلوماسي | هل أثر فيروس كورونا على مكافحة الإرهاب؟ آخر تحديث: السبت 11 ذو الحجة 1441 هـ - 01 أغسطس 2020 KSA 23:40 - GMT 20:40 تارخ النشر: السبت 11 ذو الحجة 1441 هـ - 01 أغسطس 2020 KSA 23:38 - GMT 20:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشارع الدبلوماسي | هل أثر فيروس كورونا على مكافحة الإرهاب؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | دبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة 20:13 GMT إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | العربية في حوار مفتوح مع أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة 22:16 GMT