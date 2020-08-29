الشارع الدبلوماسي | العربية في حوار مفتوح مع أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة آخر تحديث: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 01:16 - GMT 22:16

تارخ النشر: السبت 10 محرم 1442 هـ - 29 أغسطس 2020 KSA 01:14 - GMT 22:14

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