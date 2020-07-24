سؤال مباشر | د. محمد صالح بنتن - وزير الحج

أيام مباركة .. يظلنا فيها موسم الحج .. ولكن المشهد في الأراضي المقدسة يبدو مختلفا عن كل عام .. فبسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والإجراءات الصارمة التي تقوم بها السعودية والعالم لمنع انتشاره جرى تقليص أعداد الحجاج إلى (رقم رمزي .. أقل من الف حاج) وفرض ضوابط مشددة للتباعد بين الحجاج والتعقيم المستمر .

في ظل هذه الأجواء أرحب بضيفي في هذه الحلقة من سؤال مباشر مع السيد محمد صالح بنتن ..

