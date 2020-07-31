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سؤال مباشر | وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف

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في عالمنا العربي هناك مدرستان في التعبير عن الرأي
هناك النوع الدبلوماسي المهادن الذي يعبر عن رأيه بحذر حتى لا يغضب أيا من الأطراف
وهناك النوع الصدامي الصريح الذي ينتمي له ضيفنا اليوم. النوع الذي لا يخاف من مواجهة الخصوم أو دخول المعارك. وما أكثر المعارك التي خاضها ضد الفساد والإخوان وتيار الإسلام السياسي والمتاجرين بالأوطان.
وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف هو ضيفنا في هذه الحلقة من سؤال مباشر

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