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سؤال مباشر | وزير الصحة السعودي - الدكتور توفيق الربيعة

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في ظل جائحة عالمية تضرب أركان الأرض الأربعة تصبح المنظومة الطبية في كل بلد هي حائط الأمان الذي يستند إليه المجتمع ويجد فيه الملاذ من مضاعفات المرض
منظومات صحية في بلاد كبرى وعريقة تداعت لذلك فضيفنا اليوم وهو قائد المنظومة الطبية في المملكة لديه الكثير ليقوله ولدينا الكثير لنطرحه عليه في سؤال مباشر.

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