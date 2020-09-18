سؤال مباشر | د. عبد الله الغذامي - استاذ النقد بجامعة الملك سعود

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" استاذ النقد بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله الغذامي. كثيرا ما تعرّض الغذامي للنقد من المتشددين دينيا والمتطرفين وطنيا الذين يتهمونه بالخيانة لأنهم لا يفهمون كتاباته وطروحاته عن الحرية. ربما السبب في حملة الانتقادات التي يواجها عبد الله الغذامي أنه يرفض الشعارات ولا يخشى ان يسمي الأشياء بأسمائها بطريقة مباشرة وصريحة. له موقف من القضية الفلسطينية. حاز جوائز عدة من بينها: جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في العلوم الإنسانية وجائزة مؤسسة العويس الثقافية في الدراسات النقدية وكرّمته مؤسسة الفكر العربي للإبداع النقدي في القاهرة.