سؤال مباشر | رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الصحافي خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة للحديث عن دور وسائل الإعلام في مواجهة التشدّد، ومحاولات "الإخوان" لاختراق الإعلام السعودي.

يتطرق المالك أيضاً إلى التحدّيات التي تواجه الصحافة الورقية وحتميّة تحوّلها إلى الرقمنة. تمتد خبرة خالد المالك في الصحافة إلى ستة عقود ولديه خبرات غنية سيشارك بها المشاهدين في الحلقة.

