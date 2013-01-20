الفيلم الوثائقي كازاخستان والعالم الإسلامي آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

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جغرافياً تقع كازاخستان شمال آسيا الوسطى وجزء منها يقع في أوروبا الشرقية ، تربطها علاقات بروسيا و الصين بحكم موقعها



نالت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991 و اختار شعبها نور سلطان نزارباييف أول رئيس له.



منذ استقلال كازاخستان في أوائل التسعينيات الى يومنا هذا و الى جانب الازدهار الاقتصادي والنهضة العمرانية للبلاد استطاعت كازاخستان استعادة هويتها الاسلامية ، كما استطاعت هذه الدولة التي تعتبر دولة غير أوروبية و سوفيتية سابقة و مسلمة من احياء عمل منظمة الأمن و التعاون في أوروبا ، و أوجدت لتفسها دورا فعالا في العالم الاسلامي من خلال الكثير من المبادرات و المشاريع التي أكدت على الصورة الحضارية و الايجابية للاسلام



و هو ما أوجد لها موقعا مرموقا كدولة اسلامية في المجتمع الدولي و العالم الاسلامي ، لتستلم "كازاخستان " في العام 2011 رئاسة منظمة التعاون الاسلامي بعد عام من رئاستها لمنظمة الأمن و التعاون في أوروبا .



هذا الوثائقي يبرز التحول في تاريخ كازاخستان واستعادتها هويتها الإسلامية بعد عقود من السيطرة الشيوعية وكذلك قدرتها المتنامية في الأعوام الأخيرة على تحقيق نمو اقتصادي مطرد.