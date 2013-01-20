عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية أفلام وثائقية

الفيلم الوثائقي كازاخستان والعالم الإسلامي

رابط مختصر
جغرافياً تقع كازاخستان شمال آسيا الوسطى وجزء منها يقع في أوروبا الشرقية ، تربطها علاقات بروسيا و الصين بحكم موقعها

نالت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991 و اختار شعبها نور سلطان نزارباييف أول رئيس له.

منذ استقلال كازاخستان في أوائل التسعينيات الى يومنا هذا و الى جانب الازدهار الاقتصادي والنهضة العمرانية للبلاد استطاعت كازاخستان استعادة هويتها الاسلامية ، كما استطاعت هذه الدولة التي تعتبر دولة غير أوروبية و سوفيتية سابقة و مسلمة من احياء عمل منظمة الأمن و التعاون في أوروبا ، و أوجدت لتفسها دورا فعالا في العالم الاسلامي من خلال الكثير من المبادرات و المشاريع التي أكدت على الصورة الحضارية و الايجابية للاسلام

و هو ما أوجد لها موقعا مرموقا كدولة اسلامية في المجتمع الدولي و العالم الاسلامي ، لتستلم "كازاخستان " في العام 2011 رئاسة منظمة التعاون الاسلامي بعد عام من رئاستها لمنظمة الأمن و التعاون في أوروبا .

هذا الوثائقي يبرز التحول في تاريخ كازاخستان واستعادتها هويتها الإسلامية بعد عقود من السيطرة الشيوعية وكذلك قدرتها المتنامية في الأعوام الأخيرة على تحقيق نمو اقتصادي مطرد.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر