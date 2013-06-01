الفيلم الوثائقي: علويّو تركيا.. زوار بيت الجمع

أحيت الثورات العربية، وتحديداً الثورة السورية، الاهتمام بقضايا ومواضيع تتعلق بالأقليات في المنطقة. هذا الوثائقي الذي أنتجته "العربية" يحاول الاقتراب من المجموعة العلوية في تركيا التي تشكل ما نسبته 15% إلى 20% من نسبة السكان. ورغم أن الهوية العلوية باتت أكثر حضوراً في تركيا فإن عبء الماضي وما تعرّضت له الطائفة من ملاحقات وقمع تاريخي خلال العهدين الأموي والعثماني وحتى خلال عهد الجمهورية، لا يزال حاضراً في ذاكرة شرائح واسعة من أفرادها.

العقد الماضي شهد تصاعداً في التعبير عن الهوية العلوية في تركيا. وما زاد في صخب النقاش حول العلويين في تركيا هو الثورة السورية التي أيقظت تساؤلات عن وضع هذه الأقلية، ليس فقط في سوريا بل أيضاً في تركيا. مقابلات مع شخصيات فاعلة وناشطة وزيارة لتجمّعات مختلفة وتصوير لطقوس يمارسها أفراد الطائفة في اجتماعاتهم للمساهمة في التعرّف إلى المعتقدات العلوية التي غالباً ما تمارس في "بيوت الجمع" أو "الجموي"، كما تُلفظ بالتركية وهي الأمكنة التي يجتمع فيها العلويون لأداء طقوسهم الدينية.