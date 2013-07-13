الفيلم الوثائقي: رجال على خط النار

"رجال على خطّ النار".. فيلم يرافق عناصر الدفاع المدني السعودي في مركز "الوشم" الذي يقع في الرياض أثناء قيامهم بواجبهم في إطفاء حرائق ومهمّات إنقاذ.

ويركّز الوثائقي على الجانب التقني في عمل هؤلاء، مستعرضاً المهمّات الصعبة والظروف الخطرة التي يتعرّضون لها أثناء قيامهم بإغاثة مدنيّين وإخلاء أماكن مشتعلة. ويتطرّق إلى الجانب الإنساني في حياتهم التي تتعرّض بشكل دائم إلى الخطر من خلال شهاداتهم الشخصية.

وينقل الفيلم صورة عن حياة رجال الدفاع المدني من وسط النار التي يحاولون إطفاءها عبر استخدام أحدث كاميرات التصوير الحرارية التي تسجّل تفاصيل دقيقة لأعمال الإنقاذ، مبيّنة خطورة هذا النوع من المهن.