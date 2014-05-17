الفيلم الوثائقي: صمت الأجراس

يعيش لبنان على وقع ترددات الوضع الإقليمي، فالوضع المتفجر سياسيا وأمنيا في سوريا، والمواجهة مع إيران، والانقسام الحاد بين السنة والشيعة، وكل الدعوات التي تبرز في سوريا والعراق لخلق كيانات صغيرة للأقليات والأكثريات على حد سواء، كلها تعقيدات تنعكس بقوة في الساحة اللبنانية.

مسيحيو لبنان يعيشون أزمة تتفاقم تتعلق بالكيان والدور الذي تراجع.

فمسيحيو لبنان الذين لعبوا دورا بارزا في تكوينه وصوغ هويته يعانون منذ سنوات من تراجع دورهم سياسيا وديموغرافيا، فهم يجدون أنفسهم عالقين في قلب صراع الطوائف الأكبر التي لها روافد إقليمية فيما لم تعد الحماية الغربية هي ذاتها للمسيحيين.

فيلم "صمت الأجراس" هو مراجعة توثيقية لتجربة المسيحين في لبنان منذ نشأته وصولا إلى اليوم، وكيف كان الدور المسيحي متصدرا في البداية، لكنه بدأ يتراجع في الحرب وما بعدها وصولا إلى الوضع المنقسم عموديا حاليا.

اليوم، يغلب على شريحة واسعة من المسيحيين حنين إلى السنوات الذهبية التي كان لهم فيها موقع الصدارة، وهناك محاولات رغم كل الانقسام السياسي إلى استعادة شيء من الدور الذي تفردوا به.

فهل ينجح المسيحيون في تفادي السقوط.

في الفيلم استعادة تاريخية لنشوء لبنان، ولدور المسيحيين، ومقابلات مع شخصيات تمثل أبرز الشرائح المسيحية، وكيف تنظر إلى ماضيها وإلى واقعها اليوم، خصوصا في ظل الأزمة السورية والانقسام اللبناني حولها..