الفيلم الوثائقي: حمدين شمال.. حمدين يمين

بمناسبة الانتخابات المصرية تقدّم "العربية" في 24 مايو فيلمين من إنتاجها عن المرشّحين بعنوان: "المشير" و"حمدين شمال.. حمدين يمين". وثائقيان يتناولان بإيجاز، أبرز محطّات المشير عبد الفتّاح السيسي وحمدين صباحي اللذين يتنافسان على منصب رئيس جمهورية مصر.

في الفيلم الأول رسم لشخصية السيسي يمسك بطرف الخيط منذ طفولته مع إحدى مدرّساته في الابتدائية وصولاً إلى رأي المشرف على رسالته الجامعية في الكلية العسكرية في بنسلفانيا. ويتناول أبرز مواقفه السياسية التي قلبت الموازين لتصل به إلى الانتخابات.

أما الفيلم الثاني، فيستعيد السيرة الذاتية والسياسية لصباحي الطالب والصحافي والسياسي والنائب في مجلس الشعب وأخيراً المرشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة.

ويعرض أبرز مواقفه السياسية التي ارتبطت بأحداث عربية كان لها وقعها على مدى 35 عاماً منذ أن عارض السادات بعد توقيع اتفاق "كمب ديفيد".