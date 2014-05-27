الفيلم الوثائقي: جزيرة الأقباط (2)

منذ "ثورة 25 يناير"2012 في مصر التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وصولاً إلى "ثورة 30 يونيو" 2013 التي أطاحت بالرئيس محمّد مرسي وأنهت حكم "الإخوان،" عاش الأقباط فترات قلقٍ وخوفٍ على المصير، حملت البعض منهم على الهجرة وزادت من تمسّك بعضهم الآخر بالبقاء ومواجهة التقلّبات مع سائر أطياف المجتمع المصري.

هذا الوثائقي هو إنتاج جديد لـ "العربية" في جزأين يحاول استنباط مشاعر أقباط مصر عبر نماذج متعدّدة من الشخصيات التي يعكس كلّ منها تفاعله مع التحوّلات المصيرية العاصفة بمصر خلال فترة زمنية تبدو في الظاهر قصيرة لكنها أنتجت ثورتين وأطاحت برئيسين وعهدين وتقف اليوم عند عتبة مرحلة جديدة.