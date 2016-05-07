محمود جبريل... ما بعد الربيع

بعد مرور 5 أعوام على "ثورات الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، يناقش الدكتور محمود جبريل، أحد قادة الثورة الليبية ورئيس "تحالف القوى الوطنية" الذي فاز بأكبر نسبة من الأصوات في أول انتخابات حرّة عقبت سقوط نظام القذافي، مآل هذه الثورات، مدافعاّ عنها ورافضاً النظرة المتشائمة التي راجت بعد تحوّل "الربيع العربي" إلى مشاريع حروب وأزمات سياسية عاصفة. ففي رأيه لم تأتِ هذه الثورات من عدم بل من فشل الأنظمة البائدة في تحقيق التنمية البشرية والانصهار الوطني بين شعوبها. ويسترجع جبريل التجربة الليبية في مراحلها كلها بحكم مشاركته في صوغ الفترة الانتقالية، ويقدّم رؤيته للمستقبل لجهة تلكوء المجتمعات والأنظمة العربية عن مواكبة عصر جديد سمته البقاء للأسرع وليس للأقوى. هذا الفيلم الوثائقي الخاصّ هو من إنتاج "العربية."