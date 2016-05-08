مراسل العربية هاني صفيّان يخبر قصته في نقل الصورة على الحدود السعودية اليمنية ومن هناك يحكي قصته من وراء خطوط العاصفة، عاصفة الحزم.

يقول صفيان ويختتم هذا الفيلم يقوله : "لم تكن المهمة التي اوكلت الي كمراسل ميداني تصوير تقارير على الحدود السعودية اليمنية ولا نقل صورة الاجواء العامة في جازان ... ولم تكن تقتصر مهمتي على ترك الكاميرا بين الجنود على خط النار، لذلك كنت اقرب ما يمكن الى الانسان الذي يرتدي الخوذة العسكرية واقرب الى تعبه او فرحه.. انا هاني صفيان، نقلت لكم الصورة كما هي ولكن قريبة من المقاتل والانسان."

