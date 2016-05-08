عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية أفلام وثائقية

وراء خطوط العاصفة

رابط مختصر

مراسل العربية هاني صفيّان يخبر قصته في نقل الصورة على الحدود السعودية اليمنية ومن هناك يحكي قصته من وراء خطوط العاصفة، عاصفة الحزم.
يقول صفيان ويختتم هذا الفيلم يقوله : "لم تكن المهمة التي اوكلت الي كمراسل ميداني تصوير تقارير على الحدود السعودية اليمنية ولا نقل صورة الاجواء العامة في جازان ... ولم تكن تقتصر مهمتي على ترك الكاميرا بين الجنود على خط النار، لذلك كنت اقرب ما يمكن الى الانسان الذي يرتدي الخوذة العسكرية واقرب الى تعبه او فرحه.. انا هاني صفيان، نقلت لكم الصورة كما هي ولكن قريبة من المقاتل والانسان."

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر