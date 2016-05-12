العربية وبعد اتصالات ومحاولات كثيرة تتمكن من اجراء مقابلتين مع سجينين متهمان في قضايا ارهاب. الامر المشترك بين السجينين هادي وعبدالرحمن هو التحريض على القيام بأعمال ارهابية وهو ما وقفت وراءه بعض الخطابات والتسجيلات المضللة نشرت عبر وسائل اعلام او مواقع تواصل اجتماعي او بشكل مباشر عبر الندوات او الاجتماعات. هذا ما كشفه معد هذا الفيلم الوثائقي محمد اليوسي من خلال حديثه معهما في سجن الحاير في الرياض. فيلم (حساب المحرضين) يكشف خطوات قضائية قام بها السجينين فهما توجها الى القضاء السعودي لرفع دعاوى قضائية لمحاسب هؤلاء المحرضين ويقول هادي وعبدالرحمن "ان من يعتبرون انفسهم شيوخ اسلام انما لا ينتمون الى الاسلام ولا يخدمون اي دين ولا وطن".