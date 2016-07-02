الباجي قايد السبسي- الجزء الثالث

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سياسي مخضرم دخل غمار السياسة في تونس غداة استقلال تونس العام 1956 حينما دعا الحبيب بورقيبة اول رئيس للحكومة التونسية بعد الاستقلال المحامي الشاب للالتحاق بديوانه كمستشار .

منذ ذلك التاريخ والباجي قايد السبسي يتقلب بين المناصب السياسية المختلفة فمن وزير للدفاع الى وزير للداخلية ثم سفيرا فوزيرا للخارجية التونسية ثم رئيسا للبرلمان

وفي كل مرة يغادر فيها الباجي قايد السبسي السياسة بسبب تقلباتها يعود الى سيرته الاولى محاميا يترافع امام المحاكم

الفيلم يروي حكاية سياسي تقلب في عديد المناصب التونسية وركن الى التقاعد والمحاماة ليعود مجددا من بوابة الثورة التونسية التي اطاحت بنظام بن علي وليجد نفسه رئيسا مؤقتا لحكومة ما بعد الثورة التي عهد لها بتنظيم انتخابات وتامين البلاد في مرحلة حرجة حيث ما تزال موجات الثورات الشعبية عاتية في كل من مصر وليبيا .

أنجز الباجي قايد السبسي المهمة بنجاح واشرف على تنظيم انتخابات اوصلت الاسلاميين الى الحكم ، ليعود من جديد الى المشهد السياسي المضطرب في البلاد مؤسسا حزبا خاض المعركة الانتخابية ليحل حزبه في المركز الاول ومن ثمة الرئاسية ليفوز على منافسه المنصف المرزوقي ويصل الى قصر قرطاج الذي يعرفه جيدا .

يتضمن الوثائقي شهادات ومقابلات خاصة لسياسيين تونسيين وشخصيات رافقت المسيرة الطويلة لسياسي يعتبرونه في تونس وريثا لبورقيبة

انتاج خاص بالعربية

