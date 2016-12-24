سلفيو مصر (الجزء الثاني)

سلسة بحث وثائقي في تاريخ الجماعة السلفية في مصر منذ نشأتها مطلع القرن العشرين، وسبر مراحل تطورها منذ أن كانت جمعيات غير مرخّص لها، إلى أن أصبح نشاطها علنياً ومؤثراً في السياسة المصرية ولا سيما بعد "ثورة يناير." الحلقة الثانية: "منتصف السبعينيات حتى ما قبل 2001" يتم التطرق فيها إلى التحول في سياسة المجموعات الإسلامية السلفية، فبعدما كان نشاط هذه المجموعات يقتصر على الدعوة، أخذ دورها شكلاً محورياً بعدما رتّبت لاغتيال الرئيس أنور السادات واتخذت الخط السياسي الانقلابي وتحوّلت الجماعة الإسلامية إلى العنف. ويتم التطرق إلى الخلاف والاختلاف بين السلفيين وجماعة "الإخوان المسلمين."