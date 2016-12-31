سلفيّو مصر "الجزء الثالث"

سلسة بحث وثائقي في تاريخ "الجماعة السلفية" في مصر منذ نشأتها مطلع القرن العشرين، وسبر مراحل تطورها منذ أن كانت جمعيات غير مرخّص لها، إلى أن أصبح نشاطها علنياً ومؤثراً في السياسة المصرية ولا سيما بعد "ثورة يناير". الحلقة الثالثة "السلفيّون وثورة 25 يناير" ستتطرق هذه الحلقة إلى:

- نشاط الجماعة ما بين 2005 و2011 والمراجعات الفكرية التي قام بها أبرز مشايخها في السجون.

- تردد التيارات السلفية في الانخراط في "ثورة25 يناير" في بداياتها.

- انقلاب موقف السلفيين بعد نجاح "الثورة،" والاتجاه نحو العمل السياسي.

- الأحزاب التي تشكلت بعد "ثورة يناير" ما هي؟ ومن يقودها؟

