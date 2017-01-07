سلفيو مصر (الجزء الرابع)

سلسة بحث وثائقي في تاريخ الجماعة السلفية في مصر منذ نشأتها في بداية القرن العشرين، وسبر مراحل تطورها منذ أن كانت جمعيات غير مرخّص لها، إلى أن أصبح نشاطها علنياً ومؤثراً في السياسة المصرية ولا سيما بعد "ثورة يناير".

الحلقة الرابعة: السلفيون والانتخابات البرلمانية - الانتخابات الرئاسية و نجاح مرسي.