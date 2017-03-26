التحقيق الكامل: يوميات العاصفة والأمل

بعد احتلال صنعاء ومحاصرة القصر الرئاسي في يناير، عزل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه ووضع قيد الإقامة الجبرية.

واتخذت الحركة الانقلابية التي نفذتها الميليشيات الحوثية بالتحالف مع الرئيس المخلوع على عبدالله صالح منحى خطيرا في توجيه دفة الحرب نحو عدن، مما هدد أمن اليمن وجواره.

ردا على ذلك، أعلنت السعودية قيام تحالف بقيادتها ومشاركتها مع تسع دول عربية وإسلامية الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، السودان وباكستان.

وفي 26 مارس 2015 أطلق التحالف عملية عسكرية واسعة باسم "عاصفة الحزم"

استهدفت ضرب البنى التحتية للانقلابيين وشل قدراتهم الهجومية، ومحاصرة طرق إمدادهم بالسلاح وإعادة الاعتبار إلى الشرعية اليمنية.

هذا الوثائقي يروي يوميات عاصفة الحزم وما تلاها من عملية "إعادة الأمل" المستمرة.