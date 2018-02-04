قلعة التايكواندو

الحماس والرغبة لاكتشاف المجهول ومواجهة التحديات دفعا بشابين صغيرين إلى السفر إلى كوريا الجنوبية وفي خططهما الذهاب إلى عمق الثقافة الكورية وصولا إلى ممالكها القديمة وفن التايكواندو تحديداً. هذا الفن يرفض أهله تسميته لعبة أو رياضة، فهي للصبية الكوريين تربية للنفس ولشبابهم علم واحتراف ولشيّابهم إرث ثقافي وتاريخي. الفيلم يرافق الشابين في رحلتهما ويتحدث مع أحد أبرز مدربي هذا الفن في العالم وسيدة القلعة كما يسمونها وهي جدة التايكواندو.. عمرها 85 عاماً وما زالت تتقن الحركات بصلابة واستعراض. يوثق الفيلم تاريخ التايكواندو على لسان معلمين ومؤرخين ومقاتلين شاركوا مع فنهم هذا في حرب الفيتنام. كان للفيلم ايضاً وقفات مع سيدات كوريات وصبيان لم تنمو عضلاتهم بعد ليختتم الفيلم رحلته التوثيقية في مستقبل التايكواندو التي نشأت منذ 2000 عام.