إكتشف السعودية | فوهة الوعبة

تقع في صحراء المملكة العربية السعودية، على بعد 254 كم من الطائف وعلى الحافة الغربية لهضاب حفر كشب البازلتية التي تحتوي على العديد من المخاريط البركانية. هذه الحفرة هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط إذ يبلغ قطرها 2 كم وعمقها 250 متر ولديها قاعدة مسطحة تغطيها قشرة سميكة من كريستال فوسفات الصوديوم الأبيض.كان يعتقد أن الحفرة نتجت بفعل سقوط نيزك، لأن مظهرها الخارجي يشبه الفوهات النيزكية بشكلها الدائري وارتفاع جوانبها، ولكن العلماء الجيولوجيين يتفقون اليوم على أن الفوهة تشكلت بفعل النشاط البركاني الذي أدى إلى انفجار تحت الأرض تولد عنه بخار بفعل اتصال الصخور المنصهرة بالمياه الجوفية