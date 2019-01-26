اكتشف السعودية | سكاكا

الحلقة السادسة

سكاكا

موقع اثري مكتشف منذ فترة وجيزة، يوجد فيه صخرة كبيرة جدا عليها رسومات ماقبل التاريخ أي ما يفوق الستة آلاف سنة كما يوجد عليها رسومات نبطية وثمودية أيضا وفترات زمنية أخرى، يوجد على هذه الصخرة أكبر رسمة جمل في الجزيرة العربية ورسومات عدة للكف والجمال والخيول والمحاربين والقطط المفترسة التي وجدت في الجزيرة العربية في تلك الفترات.

المقهى التراثي

أقام أحد سكان منطقة الجوف مقهى تراثيا في واحدة من أقدم البيوت، استخدم كلمات قديمة لتسمية غرف المقهى، كما يقدم فيه عدد من المشروبات والمأكولات التراثية.

