إكتشف السعودية | قلعة زعبل _ الحلقة السابعة

تقع شمال مدينة سكاكا في منطقة الجوف الواقعة شمال المملكة العربية السعودية.

وقفت هذه القلعة حامية للمدينة فترة طويلة من الزمن بسبب قوة تحصيناتها وصعوبة الوصول إليها، ويتداول الأهالي قصصاً أسطورية عن هذه القلعة ووقوفها صامدة في وجه الغزاة الذين أرادوا هدمها لأهميتها الاستراتيجية، وهي منشأة حربية بحتة لا تضم داخلها سوى غرفتين. يمتد عمر القلعة لأكثر من 900 سنة كما يعود بناء القلعة الحالي إلى أكثر من 400 عام.

