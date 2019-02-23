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إكتشف السعودية | كهوف تحت الماء ـ أبو مدافع

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يقع موقع أبو مدافع في البحر الأحمر بالقرب من ساحل مدينة جدة، وتوجد فيه كهوف تحت الماء. تمتاز هذه المنطقة بجمال شعابها المرجانية الرائعة ومخلوقاتها المائية المتنوعة وهي منطقة تفريخ صغار الأسماك ومكان آمن لنموها.
تم تصوير الكهوف والشعب المرجانية والمخلوقات المائية ومنها المانتا راي وهي سمكة تتفرع من فصيلة القروش.

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