إكتشف السعودية | عيون وادي فرع

لقد كان وادي الفرع يمتاز بكثرة عيونه وغزارته وقد ذكر أحد المؤرخين القدماء بأن عيون وادي الفرع كانت تزيد عن 50 عينا ونذكر منها على سبيل المثال عيون الريان.

كل هذه العيون وغيرها كانت تسقي مئات النخيل ولذلك كان وادي الفرع منطقة لجذب الناس من الحاضرة والبادية ومنه كانت تشد الرحال من أواسط نجد, أما اليوم وبسبب قلة الأمطار جفت تلك العيون ولم يبق منها سوى عيون المضيق وأم العيال وأبي ضباع وهناك عيون تظهر مع كثرة هطول الأمطار وجريان السيول مثل عين اليسيرة.

