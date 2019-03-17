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إكتشف السعودية | وادي الخمرة

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وادي الخمرة أو كما يُسمّيه البعض "نهر جدة" هو وادٍ يقع جنوب مدينة جدة، ترفده بالمياه أنهر الوديان المنتشرة حول مكة، يصل إلى الخمرة ومنها إلى البحرالأحمر. تسيلُ المياه في وادي الخمرة طوال أيام السنة وتعيش فيه اسماك وطيور متنوّعة. تمّ تحويل وادي الخمرة إلى مجرى للسيل، حتى يصب في البحر.
في وادي الخمرة، شلالات اصطناعية وتُحيط به أشجار كثيفة وهو مكان جيد للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلاّبة

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