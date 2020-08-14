وثائقي | بناة الأهرامات

ظهرت اكتشافات أثرية عدة في العقود الفائتة، تناولت الموقع الذي بُنيت فيه الأهرامات، لكن مع دخول التكنولوجيا الجديدة في عمليات البحث والمسح الطوبوغرافي، تكشفت حقائق جديدة. شكلت التقنيات الحديثة مفتاحًا جديدًا لمعرفة طريقة بناء الأهرامات والتحضير لها من على بعد مئات الكيلومترات من الموقع الحالي. هكذا يواكب هذا الوثائقي عمل فريقين من علماء الآثار الفرعونية، الفريق الأول اتخذ من قلب الصحراء مركز عمله، والفريق الثاني اتخذ من ساحل البحر الأحمر قاعدة عمله، وكلاهما يحاولان اكتشاف المزيد من المعلومات عن مصر في عهد خوفو. توصل الفريقان إلى دلائل يمكنها أن تُضيء على صورة مصر القديمة وتُميط اللثام عن التقنيات القديمة التي استخدمت وطريقة التغلب على العوائق في سبيل إنجاز هذه الصروح. كذلك تقود اكتشافات البعثتين الأثريتين إلى حل بعض الألغاز التي كانت لا تزال عصيّة على الإدراك عن بناة الأهرام وأساليبهم الخلّاقة في تحقيق إحدى عجائب الدنيا والبشر.