وثائقي | السباق إلى البيت الأبيض - الجزء الخامس

منذ الاستقلال الأميركي وتوحيد الولايات، عقب حرب أهلية طاحنة بين الشمال والجنوب، أسست الولايات المتحدة الأميركية نظاماً ديموقراطياً يُتيح انتخاب رئيس جديد للبلاد أو التمديد ولايةً أخرى للرئيس المنتهية ولايته، وقد باتت الانتخابات الرئاسية حدثاً ينتظره الأميركيون كما ينتظره العالم بأسره، ذلك أن قوة أميركا وتأثيرها في سياسات الدول واقتصاداتها يجعل العالم بأسره يترقب من سيكون الرئيس المقبل للقوة العظمى في العالم. تسترجع هذه السلسلة الوثائقية أبرز المعارك الرئاسية التي طبعت أميركا على مرّ تاريخها، مدعومة بأرشيف نادر ومقابلات مع مؤرخين ومشاهد أعيد تمثيلها لكي تتسم السلسلة برونق درامي مشوّق. تسترجع كل حلقة معركة تميزت بأنها شكّلت منعطفًا ومحطة مليئة بالمفارقات واستذكاراً لتنافس حزبيّ الديموقراطية والجمهوريين للوصول إلى البيت الأبيض، وأسماء من حالفهم الحظ أو خانهم أو تابعوا معاركهم وفازوا، ولو بشق النفس.