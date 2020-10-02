وثائقي | ترمب وبوتين – الجزء الأول

منذ انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة العام ٢٠١٦، استأثرت نظرة كل من ترمب والرئيس الروسي بوتين إلى بعضهما بعضًا باهتمام المتابعين للعلاقات الروسية الأميركية، وبعدما سادت العلاقة بين بوتين والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أزمة ثقة وتوتر وعداء، تفاءل المراقبون في إمكان تحسن العلاقات وصفاء النيات بين الدولتين اللدودتين، وأعطى بوتين وترمب إشارات مشجعة بما يسمح لفتح صفحة جديدة من التعاون، لكن ما أن استهل ترمب ولايته حتى بدا أن ما يفرق بين الدولتين هو أكثر مما يجمع بينهما، فهناك ملفات مختلف عليها من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط مرورًا بالعقوبات الأميركية واتفاقات الحد من الأسلحة الاستراتيجية. كذلك فتح خصوم ترمب من الحزب الديمقراطي قضايا مثل تدخل روسيا في الانتخابات التي أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض، ورغم تبرئة ترمب من كل الاتهامات إلا أن تشابك المصالح وتباين السياسات والتنافس على زعامة العالم لم تسفر عن تبدل في الأوضاع والمشكلات المزمنة بين أميركا وروسيا.