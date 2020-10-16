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وثائقي | جون كينيدي بحسب طبيبه

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يتحدث هذا الوثائقي عن الطبيب الخاص للرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي وكيف يتذكره ويقدم سيرته من جديد. انه الدكتور ماكس جاكوبسون وهو من عائلة مهاجرين حطوا رحالهم في الولايات المتحدة الأميركية في أوائل القرن الفائت. وقد ولد جاكوبسون في بولندا العام ١٩٠٠ وذاعت شهرته في نيويورك، حيث عرف باسم الطبيب Feel-good
يعود لقاء كينيدي بجاكوبسون إلى عشية انتخابه رئيساً لأميركا وما لبث الرجلان أن دخلا في صداقة كبيرة جعلت جاكوبسون ليس الطبيب الخاص لأشهر رئيس فحسب بل كذلك المؤتمن على أسراره وفترة حكمه ورحيله المبكر إثر فاجعة اغتياله.

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