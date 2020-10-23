وثائقي | جورج دبليو بوش – الجزء الأول

تعرض هذه السلسلة لسيرة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش وفترة حكمه التي استمرت ثمانية أعوام وكانت حافلة بالأحداث التاريخية وتخللتها حربان غيّرتا وجه الشرق الأوسط والعالم، حربا أفغانستان والعراق والجدال المستمر حولهما حتى اليوم. تتألف السلسلة من أربعة أجزاء يدور الجزء الأول منها حول نشأة بوش في عائلة تعاطت السياسة والشأن العام، فهو ابن الرئيس جورج بوش وكانت الأنظار تتجه إلى أخيه حاكم فلوريدا جيب بوش بوصفه الأكثر حظاً لمواصلة مسيرة الأب، لكن جورج دبليو بوش ورغم معاناته من شباب مضطرب خالف التوقعات ونجح في دخول عالم السياسة من بوابة حاكمية تكساس وسرعان ما واجه آل غور في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.