نوف .. مسلسل بدوي ببطولة نسائية

لا تخلو شاشة رمضان من ألاعمال البدوية الاردنية كل عام و ينتظرها جمهور الشهر الفضيل علي احر من الجمر رغم طرحها لمواضيع متشابهة في بعض الاحيان,

الا انا مسلسل نوف يقدم شكلا دراميا جديدا كون دورالبطولة فيه نسائية.

العمل يعيد الفنانة الاردنية ميس حمدان الي الدراما الاردنية بعد مشاركتها في عدة أعمال درامية مصرية كللت بالنجاح

و يعتبر أول بطولة مطلقة لها برفقة الفنان محمد المجالي و جوليت عواد و المخرجة رولا حجه.

العمل يعد من الاعمال البدوية القليلة هذا الموسم مما يجعل فرص منافستة جيده الي حد كبير ...

