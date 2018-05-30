دراما رمضان | مسلسل "طريق" يعيد نجاحات عابد فهد ونادين آخر تحديث: الأربعاء 15 رمضان 1439 هـ - 30 مايو 2018 KSA 23:27 - GMT 20:27 تارخ النشر: الأربعاء 15 رمضان 1439 هـ - 30 مايو 2018 KSA 23:25 - GMT 20:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دراما رمضان | مسلسل "طريق" يعيد نجاحات عابد فهد ونادين PDF اطبع إقرأ أيضاً شي من الماضي" يعيد للدراما الاردنية وهجها" 20:06 GMT إقرأ أيضاً دراما رمضان | مسلسل القهوة الأردني خروج على المألوف 18:59 GMT