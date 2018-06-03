دراما رمضان | "ثأر غليص" جزء رابع ونفس الأبطال والأحداث آخر تحديث: الأحد 19 رمضان 1439 هـ - 03 يونيو 2018 KSA 22:52 - GMT 19:52 تارخ النشر: الأحد 19 رمضان 1439 هـ - 03 يونيو 2018 KSA 22:50 - GMT 19:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دراما رمضان | "ثأر غليص" جزء رابع ونفس الأبطال والأحداث PDF اطبع إقرأ أيضاً دراما رمضان | الخطايا الـ 10 .. دراما بحرينية مختلفة 19:25 GMT إقرأ أيضاً دراما رمضان | عودة النجم المصري يحي الفخراني 19:08 GMT