دراما رمضان| مسلسل "المواجهة" يستعرض مشاكل الجيل الحالي آخر تحديث: الاثنين 27 رمضان 1439 هـ - 11 يونيو 2018 KSA 23:11 - GMT 20:11 تارخ النشر: الأحد 26 رمضان 1439 هـ - 10 يونيو 2018 KSA 22:56 - GMT 19:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دراما رمضان| مسلسل "المواجهة" يستعرض مشاكل الجيل الحالي PDF اطبع إقرأ أيضاً دراما رمضان | عودة النجم المصري يحي الفخراني 19:08 GMT إقرأ أيضاً دراما رمضان | مسلسل لدينا أقوال أخرى يثير جدلا 20:49 GMT