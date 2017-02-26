الحلقة الثانية: كريمة الفلالي – جذر الغيوان المشتعل

بآلة القَمْبْري (تلفظ الـ قاف جيماً مصرية Al Gambri) فتحت المغنية العازفة كريمة الفيلالي طريقاً مغاربياً،

أشعلته بأغاني ناس الغيوان وبجذورها المغاربية التي صنعت لها عالماً دافئاً وسط الصقيع الاوروبي.

ولدت كريمة من أم هولندية وأب مغربي، تجهل اللغة العربية لكنها حين تغنّيها تنطلق بلسان فصيح

يوصل ابن زيدون بأم كلثوم والمعرّي بــجارة الوادي.

بالقمبري المصنوعة من جلد جمل قطع صحراء المغرب، حفرت كريمة ساقيتها الصغيرة لتلتقي بسواقي اخرى نبعها العالم كله، فألغت بالمحبة الحقّة حدوداً كثيرة مؤلفة فرقة شاكوارالتي قدمت آلة الجذور المغاربية المشتعلة... القمبري.