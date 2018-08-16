الأذن تعشق | لارا عليان..الفناء بالزيتون و المفاتيح المعلقة آخر تحديث: الخميس 4 ذو الحجة 1439 هـ - 16 أغسطس 2018 KSA 21:48 - GMT 18:48 تارخ النشر: الخميس 4 ذو الحجة 1439 هـ - 16 أغسطس 2018 KSA 21:44 - GMT 18:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأذن تعشق | لارا عليان..الفناء بالزيتون و المفاتيح المعلقة PDF اطبع إقرأ أيضاً الأذن تعشق | سلمان زيمان..شجى الأيام و البحر و البحرين 18:43 GMT إقرأ أيضاً الأذن تعشق |أنس وأثيل..شرفتان دمشقيتان على مقام الفراق 16:14 GMT