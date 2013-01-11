شباب إضاءات آلاء السعيدي، عبد العزيز طرابزوني، ملوك الشيخ

آلاء السعيدي مؤسِّسة "مركز دوافع" في الكويت، وعبد العزيز طرابزوني مطلق برنامج سفراء الشباب السعوديّين في الأمم المتّحدة، وملوك الشيخ الكاتبة والمدوّنة، هم ضيوف حلقة الشباب هذا الأسبوع.
السعيدي توضح أنها رمت من وراء تأسيس مركزها، إلى نشر ثقافة القراءة في المجتمع الكويتي.
أما طرابزوني فقال إن عمله إلى جانب دراسته مبتعثاً لم يؤثّر على الدراسة، لأنه استبدل الترفيه الذي يستثمره عادةً المبتعثون بعد الدراسة بالعمل، وناشد أبناء جيله العمل إلى جانب الدراسة، لأن الوجود في الخارج فرصة ذهبية لبدء حياةٍ مهنيةٍ ناجحة.
ورأت ملوك الشيخ أن مدينة جدّة السعودية أصبحت مكاناً خصباً لأعمال تطوّعية بعد أحداث السيول المتكرّرة، دافعةً بالشباب إلى المسؤولية الاجتماعية، ودعت إلى مزيد من أعمال التطوّع نظراً إلى مردودها الإيجابي على الذات وعلى الآخرين.
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