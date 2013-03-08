إضاءات: عبد الله الملحم

ضيف الحلقة هو الكاتب والناقد السعودي عبد الله الملحم، الذي يرى أن الثورات ليست موضة سياسية أو حضارية في تاريخ الشعوب، "بل هي حاجة متى انتفت الحاجة إليها، يصبح وجودها عبثيّا. ويرجع بالذاكرة إلى تونس، حين أحرق محمد البوعزيزي جسده، مطلقاً شرارة ما بات يعرف بـ "الربيع العربي"، معتبراً أن ما قام به إبن منطقة سيدي بو زيد، لم يكن مدبّراً لإشعال الثورة التونسية، وإنما كان نتيجة واقع مرّ وصل به إلى مرحلة من الإحباط قادته إلى أن يحرق نفسه، معلقاً على أن ما قام به إنما هو"فرار من المواجهة، واستسلام وانتحار." الملحم تطرّق إلى وضع النادي الأدبي في المنطقة الشرقية في السعودية، بصفته أحد أعضائه. ورأى أن "معظم الأندية الأدبية تعاني مشاكل مع وزارة الثقافة والإعلام السعودية، وليس ناديه فقط".