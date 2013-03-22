إضاءات: عبد الرزاق عبد الواحد (2)

ضيف الحلقة هو الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد الذي يقول ان القصيدة حالة نفسية مستمرة أبداً لا تنقطع، غير أن أوضاعها متغيرة بين الحزن والفرح، وهي تبحث دائماً عن إيقاع موسيقي تنسجم معه، موضحاً أنه كان يقول لتلاميذه الشعراء أن القصيدة ليست مناسبة بل الحياة كلها مناسبة، موصياً الشاعر بأن يكون الشعر حالة تعاش في اللحظة التي تفرق بين الإلهام ولحظة تسجيلها على ورق، مضيفاً أن بعض القصائد تتشكل في النوم أحياناً، قائلاً:"كتبتُ بعض قصائدي على مخدّتي بسبب نقصان الورق في فترةٍ من الفترات".

ولدى سؤال الدخيل عن سر امتداحه لشخصيات إسلامية وهو الصابئي عزا عبد الرزاق ذلك إلى انفتاحه على الجميع وإلى تأثره العميق بكل مكوّن من مكونات المجتمع العراقي والعربي. وعن شعر الجواهري قال أنه تحدث في حواراته عنه قائلاً أن الجواهري أعظم شاعر في العالم، وأنه يضع جبهته على مواضع أقدام الجواهري احتراماً واعترافاً بالفضل والسبق.

ونفى عبد الرزاق عبد الواحد أن يكون شاعر سياسة وقال:"أنا شاعر العراق كله، ولست شاعراً لسياسي معين" .

