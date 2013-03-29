شباب إضاءات: التمساح وفيصل العامر وبدر صالح

ضيوف الحلقة: مقدّم برنامج "التمساح" وفيصل العامر الكاتب السعودي وبدر صالح مقدم برنامج "إيش اللي".

التمساح انتقد أسلوب برامج على "يوتيوب" قال إنها "تدّعي أنها هادفة ومثقّفة"، واعتبر أن لا خصوصية في المجتمع السعودي.

أمّا العامر الذي وضع سيناريو برنامج "مسامير"، فأوضح أن البرنامج موجّه إلى الشباب ردّاً على الصورة النمطية بأن جميع الرسوم المتحرّكة موجّهة إلى الأطفال.

أمّا صالح فردّ على السؤال الأكثر استفزازاً له المتعلّق بلون شعره والذي قاده كما يقول إلى عرض فيلم ساخر عن قصّة شعره الأبيض، واعترف بهوسه بالشهرة وبطرقه أبواب النجومية من باب التمثيل وإخفاقه، وأكد أنه يحاول دائماً مواكبة متطلّبات الناس على "يوتيوب".