إضاءات: جاسر الحربش

ضيف الحلقة هو جاسر الحربش، رئيس تحرير صحيفة "الشرق" السعودية. الكاتب والطبيب السعودي يرى أنه يجب تعليم لعبة الشطرنج للطلاب بدءاً من المراحل الابتدائية في السعودية، معتبراً أنها أولى من كرة القدم التي لا تنمّي العقل والتفكير، بل تعتمد على العضلات والقوّة البدنية.

ورأى الحربش أن الفساد في السعودية يتعرّض لضربات حقيقية من الملك عبدالله، الذي يشرف على أداء "نزاهة" التي تعمل على محاربة الفساد الذي هو في رأيه نتاج للبيروقراطية. وطالب برقابة صارمة على المشاريع التي تُنفّذ الآن في المملكة، معتبراً أن "الحرس القديم" في الأجهزة الإدارية هو إحدى الجهات المسؤولة عن انتشارة على نحو واسع.