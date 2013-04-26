إضاءات: ميثاء الهاملي

ضيفة الحلقة هي الشاعرة الإماراتية مستشارة التراث المعنوي في هيئة أبوظبي للثقافة، الدكتورة ميثاء الهاملي، التي رأت أن تراث الإمارات يحتوي على قصائد كثيرة وأشعار تحتاج إلى توثيق كي لا تضيع. واستنكرت الأعمال الفنية التي تشوّه الموروث الإماراتي وتسيء إليه، منتقدة الكليبات، وآخرها الفيديو الغنائي الذي صوره فايز السعيد "دق الهيوة" الذي عاد وأوقفه على خلفية انتقادات حادة واسعة. الهاملي دعت إلى الفخر بالرقصات الحربية التي "فيها عزّة وكرامة لا الرقصات التي فيها تميّع وقلة ذوق وفقر في الأدب والفن"، على حدّ وصفها.

وعن تجربتها الشعرية، تحدّثت عن إفادتها من أشعار خالد الفيصل والكندي وبدر بن عبد المحسن وغيرهم. وقالت إنها فخورة ببداوتها، وتعشق شموخ النخيل وطعم الرطب والقهوة، ورأت أن البداوة تفتخر ببناتها ونسائها، مطالبة بالرجوع إلى قيمها.