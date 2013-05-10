إضاءات: صالح التركي

ضيف الحلقة هو رجل الأعمال السعودي، صالح التركي، الذي يرى أن ارتفاع الأسعار في المملكة ليست له علاقة بقوة الاقتصاد، معتبراً أن الارتفاع في الأسعار أسبابه مستوردة ومحلية. وقال إن من أبرز الأسباب المحلية جشع التجار، وطالب بالتفريق بين النمو والتنمية. وقال التركي إن الاقتصاد لا بد أن يكون مبنياً على إنتاج، وألا يستند فقط إلى البترول. وأشار إلى أن 85% من الاقتصاد في السعودية يعتمد على النفط. وطالب باستغلال الحقول الاقتصادية الجديدة، ضارباً المثل بحقل الطيران، وكذلك السياحة. ورأى أن المرأة إذا كان لديها رأسمال فلها الحق بالاستثمار والتوظيف في أي حقل شاءت.