إضاءات: سعود السنعوسي

يرى ضيف الحلقة الروائي الكويتي سعود السنعوسي أن فوزه بجائزة البوكر عن روايته "ساق البامبو" كان مبهجاً له بسبب ارتباط اسم الكويت بالجائزة لأول مرّة، إضافةً إلى استفادته هو على الصعيد الشخصي، لكنه استغرب من توظيف الرواية في النزاع السياسي في بلاده.

ونفى أن تكون قصة الابن الفيليبيني من أصل كويتي تعبّر عن سيرته الذاتية موضحاً أنه من أبوين كويتيين مستبشراً بتشبيه البطل بشخصيته قائلاً إن هذا يعكس صدق المعنى الذي قدمه هو في روايته.

ورفض كلاماً على أنه ترجم الرواية وهي فيليبينية الأصل. وأكد أنه عالج قضية في غاية الإنسانية تتجسّد في معاناة ذلك الكويتي من أمّ فيليبينية كانت تعمل في الكويت خادمة، وقال: "إنها تعرية لمجتمعاتنا العربية عموماً والخليجية تحديداً التي يجب أن تنظر إليها بعين الآخر لا بعين إرثها الغارق في المحلية والطبقية"، على حدّ تعبيره.