إضاءات: حبيب غلوم

رأى الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم أن الفن يستطيع محاربة التطرف والغلو، واستغرب تراجع مناهج التعليم التي لم تعد تركز على الفنون والجماليات والموسيقى كما كانت في السابق.

ودعا إلى إعطاء المجال للأطفال لتلقي الفنون وعلى رأسها الموسيقى ذلك أن تلاشيها المجتمعات يقودها إلى مزيد من التطرف. غلوم يميز بين الاهتمام بالفنون والتقنيات، معتبرا أن اهتمام الطفل بالتقنية يجب أن يضبط ويقنن كما هي الحال في الدول التي أنتجت هذه الأجهزة.

وشدد في المقابل على دور الكوميديا في إصلاح المجتمع ضارباً المثل بأسماء فنانين مثقفين في مصر ودول الخليج. واستغرب كيف أن المنتجين العرب يكدسون المسلسلات إلى رمضان وكأن الناس لا تشاهد الأعمال الفنية إلا خلال الشهر الكريم.